二度投入高雄市長選舉的前行政院副院長陳其邁，面對鏡頭時以暖男形象深植人心，但對私下的家庭生活卻十分低調，他透露從選舉到入閣，一路都有家人的支持，女兒甚至時常寫下字條鼓勵他，讓他倍感溫馨，不過政治人物忙碌的生活，也有過一段不被家人理解的時光，以下為本刊記者與陳其邁的對話摘要（以問與答方式簡述）。

記（本刊記者）：請問您當初敗選後，家人如何看待，現在您又要參選，家人贊同嗎？

陳（陳其邁）：老實說，一個家庭中如果有一人從事政治，就已經很慘，不太可能再有第二個。我家的小孩在學校都很低調。

之前，我參加就讀女兒的雄女畢業典禮，校長在我致詞時，才知道我女兒讀雄女，他嚇了一跳，我女兒也躲得很遠，不願意讓人家知道她爸爸就是陳其邁。她的學校活動都是媽媽代為出席，這個講起來令我又有點感傷，我女兒唸國中時，父親欄項「留白」，老師問她，她也不說。

家庭生活始終低調的陳其邁，在罷免投票當天罕見地與兒子同框，兩人神韻十分相似。（圖／宋岱融攝）

記（本刊記者）：你再度參選，勢必得面對嚴格檢驗，尤其國民黨在高雄市議會是多數黨，你將如何因應？

民主國家最珍貴的就是大家雖然意見不同，但是可以相互包容，防疫就是一個最好的例子。我去CDC中央流行疫情指揮中心的第一天，就對CDC人員說，請記取以前SARS的教訓，因為當年SARS疫情爆發後，中央和地方為了和平醫院是否要封院，吵了很久，因此中央地方一定要充分合作。

執政與在野看法分歧，激烈攻防難免，但地方事務其實與藍綠比較沒關連，藍綠對於水溝、路燈、教育歧見不會太多，我相信只要用人不分黨派，建設不分藍綠，誠懇面對議會就行。現在的高市反對黨議員，「民代是為喉舌」這是基本認知，如果我們施政被指責，一定是民代接到民眾反應，即使是反對黨，我們也要好好聽，這才是民主政治議會監督的精神，我也相信，身為首長，只要身段柔軟些、態度謙虛一些，議會的杯葛應該不是不能化解的事。

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(中時電子報)