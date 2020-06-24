來自日本沖繩、20年前在台灣以女團「Sunday Girls」出道的千田愛紗（愛紗），去年2月因前夫周洺甫外遇，結束不到3年的婚姻。5月26日深夜時分，本刊直擊家住南港的愛紗與一名高䠷熟男，各自帶著愛犬在自家附近公園約會，最後2人2犬一同返回愛紗住處，關係看來並不尋常。

離婚至今15個月的愛紗，看似逐漸走出陰霾，隨著疫情趨緩，已開始出門趴趴走。5月26日傍晚5點多，本刊記者發現，愛紗的吉普車出現在台北市忠孝東路巷弄內的一家餐廳前，卻始終不見她的身影直到深夜11點多，綁著馬尾、身穿T恤和牛仔裙的愛紗終於現身，她一派輕鬆地抱著法鬥愛犬Hana，坐上自己的吉普車副駕座位。此時，後頭有名帶著白色米克斯犬的高瘦熟男，先是打開車門，讓狗狗上了愛紗的吉普車，隨即坐上駕駛位置，載著愛紗離去。

愛紗打開副駕駛座位的門，讓狗狗上車，再由Ivan開車送她回家。（圖／本刊攝影組）

由於天色已晚，本刊記者以為兩人會直接回家休息，沒想到20分鐘後，車子開到愛紗的南港住家附近，原來是帶小狗到公園放風。車一停妥，兩隻狗就迫不急待地跳下車，玩起追逐遊戲，兩位狗主則是把握機會愉悅地閒聊，享受晚風的吹拂。

愛紗雖然看來略顯疲憊，仍專心地看著熟男比手畫腳談天說地，聽到有趣之處還露出甜美笑容，時而插腰、時而撩動長髮，相當放鬆。目測身高約180公分的熟男，不知為何選擇站在高處，當身高154公分的愛紗與他面對面站著聊天時，不但顯示出強烈的身高差，更呈現「女臉對男肚」的微妙畫面。

恢復單身的愛紗與Ivan一邊遛狗一邊聊天，感覺相當放鬆。（圖／本刊攝影組）

聊天結束後，狗狗的放風時間也到了，愛紗與熟男便吆喝自家毛孩上車，同樣由熟男負責開車，不到1分鐘就抵達愛紗的香閨。約莫10分鐘，熟男獨自走出愛紗家門，搭計程車回到原先出發的餐廳。

恢復單身的愛紗與Ivan一邊遛狗一邊聊天，感覺相當放鬆。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)