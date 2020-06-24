6月6日晚間10點多，本刊再度來到同一家餐廳，先是發現愛紗的愛犬Hana，獨自坐在餐廳的樓梯旁等待，表情呆萌又無奈。直到11點，才看到愛紗的吉普車開到餐廳門口，駕駛仍是之前與她一同遛狗的熟男；戴著帽子、穿紅色工作褲的愛紗，則從副駕駛座下車，熟門熟路地走進店內。10分鐘後，愛紗走出店門準備離開，熟男則抱著Hana跟在後方，愛紗上車坐定後，他再小心地交還Hana。接著愛紗獨自駕車回南港，而熟男則待到餐廳打烊後，才返回自家休息。
本刊查證後發現，這位接連出現在愛紗身旁的熟男，就是這間餐廳的老闆，名叫Ivan Chang（Ivan），年約46歲，是雙胞胎名模張珈禎、張珈瑜的哥哥。白手起家的他，年輕時為清償父債，曾當過酒店少爺、在高雄開房仲公司，目前他除了台北的餐廳，還在墾丁經營三合院民宿，事業有成，平常喜愛衝浪等戶外運動。至於曾隨Ivan一起去愛紗家的米克斯犬，經常出現在餐廳的臉書粉絲專頁，看來應是Ivan的愛犬。
據了解，愛紗和Ivan是相識多年的好友，2008年Ivan的餐廳開幕後，愛紗就經常捧場，早已是該店熟客。兩人雖連日上演溫馨接送情，且男方經常開著愛紗的車，卻未在女方住處過夜，只讓愛犬留宿愛紗家，相處模式十分有趣。
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(中時電子報)
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