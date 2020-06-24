現年37歲的愛紗，2000年來台發展演藝事業，先後成為女團「Sunday Girls」和嘻哈組合「大嘴巴」的成員，後者更兩度獲得金曲獎「最佳演唱組合」的肯定。2016年4月15日，愛紗在臉書宣布和小她5歲的男模周洺甫結婚，後來因周洺甫外遇，兩人於2019年2月簽字離婚，結束這段近3年的台日聯姻。恢復單身的愛紗，重整心情後努力打拚賺錢，現在除了與吳怡霈一起主持行腳節目《旅日達人秘笈》，去年8月還當起YouTuber，經營《愛紗愛亂玩》影音頻道，和網友天南地北閒聊。

雖然去年簽字離婚的當下，愛紗曾發文表示「我一直都相信，只要兩個人相愛能克服所有一切，沒有想過我的婚姻裡面有不忠誠。」她的超級閨密佐藤麻衣，在台日聯姻之路同樣不順遂，但這些都沒有讓愛紗對感情失望。此外，先前在《愛紗愛亂玩》中，愛紗和同樣來自日本的小百合，暢談「台灣男生到底有多暖」時，兩人除了大讚台男「體貼細心又熱情，會陪女朋友陪到底」，愛紗更不諱言依然對台灣男生情有獨鍾，「我在台灣這麼久的時間，當然很喜歡台灣的男生。」

愛紗與周洺甫的婚姻，曾被稱為是「公主和王子的童話」，但最後仍破滅。（圖／翻攝自臉書）

女團「Sunday Girls」出身的愛紗，因為喜歡台灣而長期留在寶島發展。（圖／翻攝自網路）

都嫁給台灣男人的佐藤麻衣與愛紗，婚姻之路皆不順遂，兩人靠著互相鼓勵陪伴度過低潮。（圖／翻攝自愛紗臉書）

上周愛紗出席活動，被問到「是否有新對象？」她直言：「是有不錯的朋友，唉唷！給我一點空間，慢慢慢慢來。」透露自己已恢復正常狀態交朋友，也有感覺不錯的對象。據了解，日前愛紗與Ivan還聯袂出席張珈禎、張珈瑜的生日趴，看來幸福已悄悄報到。

喜歡旅遊的愛紗，與吳怡霈一同主持行腳節目介紹日本私房景點。（圖／民視提供）

最近愛紗開始經營影音頻道，與同為日本妹的小百合大聊台灣男人的優點。（圖／翻攝自YouTube）

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(中時電子報)