近年雙北不少困難度極高的都更案，紛紛接力動工拆建，但多數人不知道的是，其中位於台北市南西商圈的豪宅建案「中山松悅」，背後大有來頭。

本刊調查，「中山松悅」的主要基地，其實是近百年汽水品牌「黑松」張家的起家厝「詔安故居」，為了都更，張家還特別成立「詔安建設」，由第4代女婿黃茂霖擔任總經理，花了15年整合169位地主。

張斌堂為黑松家族第三代，帶領黑松進攻生技與保健品市場。（圖／報系資料庫）

黃茂霖坦言，期間數度想要放棄，還好緊要關頭總會想起證嚴法師的開示，才得以撐下去；未來黑松家族名下的許多土地，都會陸續進行整合開發。不過他也強調，「詔安建設」是為了完成長輩心願而成立，屬於黑松家族自己的公司，而上市公司黑松，並非百分之百為張家所有，兩間公司之間沒有直接關聯。

擁有95年歷史的黑松，是台灣家喻戶曉的國產飲料品牌。（圖／黑松提供）

「中山松悅」這塊位於長安西路的基地，百年前原為三合院，50多年前改建成公寓，包括黑松現任董事長張斌堂

由黑松家族自建自住的中山松悅，使用天然巴西黃金石打造全棟外觀，並採雙結構技師認證，耐震達6級。（圖／馬景平攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)