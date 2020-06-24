日前一個豔陽高照的午後，本刊記者沿著台北捷運中山站帶狀公園，走向「當代藝術館」，意外發現老牌飲料大廠黑松的千坪起家厝「詔安故居」舊址，正在大興土木，已推出建案「中山松悅」。探詢後得知，在黑松張家的努力下，成功整合上百名地主，通過都更案。

目前黑松家族事業已傳承至第三代，兒孫滿堂，人數破百，老公寓要改建談何容易，業界也打趣，張家這起都更案，可名列台北市前5大困難都更案之一。

中山松悅每坪開價約130萬元，總價7,000萬元起跳，屬於豪宅型推案，接待中心外特別種植羅漢松，打造庭院氛圍。（圖／馬景平攝）

對此，本刊記者致電詢問曾參與張家都更案審議的台北市都發局副局長方定安，據他所知，此案最初劃定都更的範圍大、整合人數多，困難度也較高，「我從都更處更新企劃科長任內，一直到擔任都更處長快卸任時才整合完成，看得出實施者（詔安建設）花了很多心力，最後也妥協縮小劃定範圍，才順利都更。」不過黑松張家從未張揚，方定安直到接獲記者電話才得知，這塊地原來是黑松的起家厝。

今年雙北都更案皆加快腳步，除了台北市政府已拆除延壽國宅海砂屋等，新北市長侯友宜六月十六日也首次執行強拆新店區寶強路釘子戶。（圖／林勝發攝）

談起張家起家厝都更的過程，一名知情的張家人回憶，15年前，因祖厝公寓老舊，張家大老們在家族會議討論起都更改建大樓的想法。當時從事海運的大房說：『老公寓在我們這一代不處理，未來持分人數更多，想改建就會更難。』」

「起先，張家想請大建設公司投資合建，但這塊地持有人數多達上百位，且有少部分房子與土地產權分開持有，產權複雜，加上基地位於台北市精華地段，地主對權益分配各有想法，一般建設公司要整合非常困難，紛紛打退堂鼓。」

中山松悅坪數規劃68坪起跳，完工後張家3大房大老都會搬回居住，可售戶僅20餘戶。（圖／馬景平攝）

眼見遲遲未找到能接手都更案的建商，2007年間，張家決定以起家厝「詔安故居」為根據，自行成立建設公司「詔安建設」，其中「新健海運」前董事張應相的長子張愷建擔任董事長、張家第4代女婿黃茂霖扛下總經理、張斌堂則是常務董事，一起進行上百人產權整合工作，範圍擴及周邊非張家的老公寓。

不過黃茂霖也強調，「詔安建設」是為了完成長輩心願而成立，屬於黑松家族自己的公司，而上市公司黑松，並非百分之百為張家所有，兩間公司之間沒有直接關聯。(待續)

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(中時電子報)