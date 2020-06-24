近年雙北不少困難度極高的都更案，紛紛接力動工拆建，但多數人不知道的是，其中位於台北市南西商圈的豪宅建案「中山松悅」，背後大有來頭。

本刊調查，「中山松悅」的主要基地，其實是近百年汽水品牌「黑松」張家的起家厝「詔安故居」，為了都更，張家還特別成立「詔安建設」，由第4代女婿黃茂霖擔任總經理，花了15年整合169位地主。

由於黑松家族一向低調，本刊記者多次聯繫，總算訪問到黃茂霖。比張斌堂低一輩、卻大三歲的黃茂霖，開口就說：「都更真的不容易！」他坦言數度萌生「放棄都更」念頭，卻總想起證嚴法師曾開示：「如果處理事情常常受到挫折，要感謝天意的磨練。」

位於台北市長安西路19巷2弄的「老毛珠寶」，迄今仍保留張家古厝三合院時期留下的紅磚牆。（圖／馬景平攝）

據悉，張家起家厝當年改建成公寓後，少數後代搬離並轉手出售，因此張家這次搓合都更，面對的不全是張家人；另有少部分住戶不滿意權益分配，未列入都更範圍，最終全案面積共680坪，預計興建Ａ、Ｂ共2棟建築；目前正在銷售的「中山松悅」為Ａ棟，基地面積490坪。本刊記者找到未列入都更的張家人，他們對此不願多談，黃茂霖也不希望家族之事對外曝光。

中山松悅距離捷運中山站與南西商圈（圖）步行僅1分鐘，卻享有長安西路巷弄的寧靜。（圖／周志龍攝）

「『中山松悅』的地主共有169位，分回70％戶數，其中張家子孫占4成；另外30％戶數則對外銷售，開價每坪125萬元至135萬元，成交總價落在7000萬元至1.4億元。」黃茂霖接著強調，「我們在這個建案上花很多心血，畢竟是蓋自住的房子，對建材、結構非常重視。」

據了解，詔安建設董事長張愷建、總經理黃茂霖與黑松董事長張斌堂等張家大老，在房子蓋好後都會搬回來住，因此相當重視施工品質，特別請來日商「旭化成集團」協助，針對都更整合、工法與建材等，提供寶貴意見。

今年是黑松沙士問世七十周年，包裝與口味都跟著時代求新求變。（圖／報系資料庫）

不過黃茂霖也強調，「詔安建設」是為了完成長輩心願而成立，屬於黑松家族自己的公司，而上市公司黑松，並非百分之百為張家所有，兩間公司之間沒有直接關聯。(待續)

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(中時電子報)