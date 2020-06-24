近年雙北不少困難度極高的都更案，紛紛接力動工拆建，但多數人不知道的是，其中位於台北市南西商圈的豪宅建案「中山松悅」，是近百年汽水品牌「黑松」張家的起家厝，為了都更，張家還特別成立「詔安建設」，由第4代女婿黃茂霖擔任總經理，花了15年整合169位地主。
黃茂霖進一步透露，黑松家族在台北還有很多土地，都像「中山松悅」一樣是多人共同持有，接下來會一塊塊處理，也不排除購地推案。他強調，「詔安建設」是為了完成長輩心願而成立，屬於黑松家族自己的公司，而上市公司黑松，並非百分之百為張家所有，兩間公司之間沒有直接關聯。
「我們黑松家族就是這麼可怕！」一名張家後代透露，黑松家族發達後，土地遍布台北市，不僅張家祖輩曾坐擁信義區大批土地，現今復興南路上的「微風廣場」也是向黑松承租使用。在眾多土地中，黑松家族最寶貝「詔安故居」這塊起家地。
「詔安故居」日據時期位於「大正町」火車站旁，該火車站光復後改名「長安站」；隨著張家人丁興旺，原本是三合院的「詔安故居」，向外擴建形成二進院落的大宅院，成為鐵路旁的醒目地標，「那時看到張家古厝，就知道台北車站快到了！」當地一名耆老說。
「今日的市民大道與南京東路之間的九條通，日據時期屬於大正町，與一旁的御成町是高級住宅區、日本人最多的地方，經過百年演變，從詔安厝、御成町、大正街，最後成為現在的長安西路。」台北市中山區民安里里長羅孝英表示，現在的「台北光點」是前美國駐台北領事館，台北市政府原本位於長安西路，也就是現在的「台北當代藝術館」，當時周邊是台北最繁榮之處。(待續)
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(中時電子報)
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