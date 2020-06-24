日前一個豔陽高照的午後，本刊記者沿著台北捷運中山站帶狀公園，走向「當代藝術館」，意外發現老牌飲料大廠黑松的千坪起家厝「詔安故居」舊址，正在大興土木，已推出建案「中山松悅」。探詢後得知，在黑松張家的努力下，成功整合上百名地主，通過都更案。

黑松張家祖籍為福建省泉州市晉江縣，祖先來台後，最早落腳在彰化縣鹿港鎮，之後有一脈移居新北市林口區，最後遷到台北市長安西路，興建「詔安故居」。

台北市中山北路一帶從前就是達官貴人出入的高級住宅區，現在也是多家五星級飯店與國際精品名店匯聚之地。（圖／馬景平攝）

「我們以前延續泉州的習俗，每逢除夕夜，男丁都會在祖厝前跳火堆，躍過火焰意味著辟邪納福，也會放一整晚的鞭炮降伏年獸，家族婚喪喜慶也都在古厝大廳進行。」一位年過七旬的張家後代回憶。

「這一帶出了很多知名企業主，很有錢卻很低調。」一名在地耆老轉述上一輩的記憶，當時日本裕仁皇太子來台巡視，從台灣總督府（今總統府）到神社（今圓山大飯店）參拜，走的就是現在的中山北路，因此有人說中山北路是官道，底下有龍脈經過，風水特別好，不少名聲顯赫的望族，包括華南銀行創辦人林熊徵、台灣首位醫學博士杜聰明，以及前台北市長游彌堅與黃朝琴等人，都曾居住於此。

張家後代至今仍保存當年刻有「福源居」的古厝舊瓦，一位張家子孫說，「張家古厝真的是好風水！如同舊瓦寫的福源之地，子孫讀書興盛，出了不少名人，在醫界、財經界、電子與航運產業等都有佼佼者，還有律師、會計師，其中又以醫師最多。」但他強調，家族向來低調，不會主動宣揚。(待續)

黑松創辦人張文杞在1925年間邀集7位堂兄弟合組進馨商會，使用日本機器生產彈珠汽水。（圖／黑松提供）

黑松創辦人張文杞在1925年間邀集7位堂兄弟合組進馨商會，使用日本機器生產彈珠汽水。（圖／黑松提供）

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(中時電子報)