日前一個豔陽高照的午後，本刊記者沿著台北捷運中山站帶狀公園，走向「當代藝術館」，意外發現老牌飲料大廠黑松的千坪起家厝「詔安故居」舊址，正在大興土木進行都更。

經記者詢問，詔安建設總經理黃茂霖表示，進行都更的「詔安建設」是為了完成長輩心願而成立，屬於黑松家族自己的公司，而上市公司黑松，並非百分之百為張家所有，兩間公司之間沒有直接關聯。

95年前，時年25歲的黑松創辦人張文杞，因從小對工業生產有極高興趣，偶然看到台北後火車站附近一家生產彈珠汽水的「尼可尼可商會」有意出讓機器設備，於是邀集的堂兄弟共7人，合資組成「進馨商會」頂下，就在如今動工之地老家「詔安故居」三合院內的牛棚搭起工廠，開始生產彈珠汽水，雖然設備簡陋，卻是黑松發跡的源頭。

張斌堂看中台灣酒類市場，代理金門高粱、日本CHOYA梅酒、黑松白鹿清酒、人頭馬君度等知名品牌，黑松近半獲利都由酒類貢獻。（圖／黑松提供）

1961年全盛時期，黑松每天生產10萬打汽水，而為了囤放汽水空瓶，黑松訂立要先買下600坪的土地，才能擁有經銷商資格的規矩，當時只要成為黑松的經銷商，走路都有風；不僅如此，經銷商向黑松進貨並非銀貨兩訖，還須先押上本票，黑松才願意出貨，顯見當時黑松的強勢地位。

張家打響「黑松」二個字後，當年幾乎每一間「柑仔店」（小商店）門口都必掛「黑松鐵牌」，能喝上一口黑松汽水是多麼珍貴的享受，更是許多人童年的回憶。

而今，國內外飲料品牌競爭者環伺，稀釋了市佔率，但坐擁豐厚土地資產的黑松，每年光是靠著租給「微風廣場」的4300坪土地，就可為黑松創造近5億元租金收益，帶來每股1元的貢獻，過去8年來，年年發放1到2元的現金股利。黑松張家祖產的「包租公」實力，不容小覷。

黑松自1958年起使用琺瑯鐵招牌，每間柑仔店都會掛上黑松鐵牌作為裝飾。現在黑松鐵牌已成為大家珍藏的古董。（圖／黑松提供）

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(中時電子報)