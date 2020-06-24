小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】近7成日人 反對安倍4連任

《朝日新聞》6月20、21日實施的電話民調顯示，有69％的民眾反對日本首相安倍晉三4度連任自民黨總裁（黨主席）。至於誰是最合適的安倍接班人，前防衛大臣石破茂居首，其次依序是環境大臣小泉進次郎、防衛大臣河野太郎、自民黨政務調查會長岸田文雄。

【2】辦網賽太大疫 球王喬帥夫妻中鏢

後新冠疫情時代，解封絕對不能輕忽！收入逾13億新台幣的網球現役世界球王、塞爾維亞名將喬柯維奇，最近透過自身名氣舉辦慈善巡迴賽，可惜現場防疫措施不完善，驚傳確診，昨晚喬帥發布新聞稿，表示自己「中獎」了，成為疫情解封後首位、也是最大咖的染疫運動員。

【3】陸重金大外宣 鋪天蓋地不手軟

美國務院新增4陸媒為「外國使團」後，美陸媒體戰再掀波瀾。近期，美國對陸媒海外「大外宣」更提高警覺，未來對陸政策勢必更強硬。

【4】卜蜂6養雞場 徐榛蔚鐵腕撤照

卜蜂集團計畫在花蓮投資6處養雞場，預計養殖37.5萬隻蛋雞與種雞，引發地方反彈，卜蜂日前發公文給自救會，指養雞場不需環評，也不用開公聽會，縣長徐榛蔚23日痛批卜蜂完全不尊重在地民意，宣布依法撤銷卜蜂申請的廠辦及建照。至於卜蜂將提出訴願及賠償，縣府回應一切依法處理。

【5】岳庭收起淚水陪病兒度難關

藝人岳庭的13歲小兒子Cookie，因被蚊蟲咬傷導致蜂窩性組織炎，惡化成敗血症心肌炎、肺積水，她與老公連日奔走安排下，Cookie已於23日下午3點在爸爸陪同下，搭乘醫療專機從普吉島轉院到曼谷朱拉隆功醫院，岳庭今天將帶大兒子Kiwi飛去曼谷，陪小兒子共度難關。

(中時電子報)