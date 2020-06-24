隨著疫情逐漸緩解，各地廟宇逐漸恢復以往的人潮鼎盛，台南知名大廟學甲慈濟宮近日也解除管制，開放信眾自由入廟參拜，而原定今年舉辦「學甲香」上白礁的遶境，雖然防疫大解封仍決定延至明年再辦。

今年年初因受疫情影響，各地宮廟紛紛改為線上參拜，並推出許多線上活動，而第29屆時報金犢獎也呼應疫情之後如何做行銷上創新,特此推出【保生大帝行銷企劃獎】希冀年輕學子們運用自己所處的環境,做出行銷上的突破想法。

今年兩岸保生大帝宗教交流，就改以網上交流來慶賀保生大帝農曆三月十五日的華誕，以線上系列影音舉行，從保生大帝生平的故事、兩岸廟宇的歷史與活動介紹，甚至推出有獎徵答。而行銷活動根源就是要從文化基底轉換創新的能量, 從歷史文化中探究如何讓民眾主動參與信仰活動。

台灣的保生大帝源於大陸，學甲慈濟宮為臺灣保生大帝開基祖廟，其實主神保生大帝是公元1661年由鄭王軍民自福建泉郡白礁慈濟宮迎請來台，白礁慈濟宮又稱慈濟祖宮、閩南故宮，位於福建省漳州台商投資區角美鎮白礁村，因為重點文物保護單位、大陸首批涉台文物、創建和諧寺觀教堂先進集體，是世界第一慈濟祖宮，也有“南方故宮”的美稱 ，為保生大帝最早祖殿。歷史上記載許多保生大帝顯現神蹟的記載，相傳天聖九年宋仁宗母后患乳疾，御醫皆束手無策，保生大帝看到張貼于京都各處的皇榜，前往醫治，後為實踐拯救蒼生之念，婉拒太醫一職，宋仁宗為感其高尚醫德、高超醫術，賜他在故里白礁擇地結廬修真悟道，行醫濟世；宋高宗即位，御賜一座雄偉壯觀二層三進五門皇宮式宮殿賜予保生大帝。至明成祖為表感念，封吳夲為「昊天闕御史慈濟醫靈妙道真君萬壽無極保生大帝」，賜予龍袍，奠定保生大帝在民間信仰中的重要地位，還因此被信眾奉為「醫神」。

保生大帝網上交流 攜手金犢獎宣揚保生大帝。(圖片來源：祖廟白礁慈濟祖宮)

學甲慈濟宮董事長王文宗曾於受採訪時表示，台灣有近400座奉祀保生大帝的宮廟，信眾400多萬人，保生大帝信仰為中華文化的一部分，是兩岸傳統文化的深層連結，更強調保生大帝的慈愛文化永遠不會過時。今年學甲慈濟宮與白礁慈濟宮攜手作為金犢獎策略命題合作夥伴，期望運用參賽者的創意行銷方式，傳播保生大帝醫神慈濟救民的精神，宣傳保生文化，擴大保生大帝的知名度和影響力。

時報金犢獎徵件日期：即日起至2020年9月30日止，更多詳情可上官網: http://ad-young.com查詢「創作命題」/或參閱FB粉絲專頁【金小牛創意俱樂部】https://www.facebook.com/gold.calf/。

(中時電子報)