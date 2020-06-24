監委被提名人賴振昌23日發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳法規所導致，經舉報後已拆除。

賴振昌晚間發布書面聲明指出，有媒體報導，他在台北市北投區住家房屋涉及違章情事，這間房屋是他太太於民國94年取得，建於民國72年，購買時屋齡已逾20年，屋況不良不堪使用，故聘請土木包商進行整修。

但因業者不諳法規，導致不慎有部分整修物涉有違章情形，經舉報後由市府業管單位拆除，相關拆除費用也均核實繳清。

聲明指出，媒體稱他有4件違建舉報為「屢拆屢建」，並非事實。他指出，第1至第3違建案標的，均為3樓頂樓違建案，第1與第2案之查報日期同為2006年3月23日，拆除日也是同年4月4日結案，實為同屬一案，並無所謂「屢拆屢建」。

至於第3案標的同為3樓頂樓違建，惟建管處基於無公安疑慮，因此排程較晚而已。

至於住屋裝設電梯部分，賴振昌指出，是他的母親生前年邁行動不便所設，但受當年法規較為嚴格所限，申請時未獲通過，如今政府配合台灣人口老化現況，有逐漸放寬法規規定趨勢，目前正委請建築師申請核准中，如果時效無法配合，他也尊重主管機關處理，願意配合拆除。

(中時電子報)