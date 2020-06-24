大陸網路業歷史性一幕出現，騰訊市值超過了阿里巴巴。騰訊董事局主席兼CEO馬化騰的身家也隨著騰訊股價上漲突破4000億（人民幣，下同），坐穩大陸首富的寶座。

騰訊控股23日收盤上漲4.89%，每股報497.40港元，市值為4兆7519.84億港元，約合6132億美元，超過阿里巴巴市值4兆6743.77億港元，約合6031億美元。自2004年上市以來，騰訊股價漲幅超過740倍，這一漲幅超過了400倍的貴州茅台、340倍左右恒瑞醫藥。這意味著，2004年7月只要買入13.5萬元的騰訊股票，如今身家已經超過1億元。

騰訊最新市值相當於1.01個阿里巴巴、2.3個貴州茅台、2.4個工商銀行、4.6個美團、5.8個中國石油、6.2個拼多多、14.3個百度或15個中信證券。

最近3個月，騰訊股價已經從3月23日346港元的收盤價漲到了497港元，上漲約46%。而阿里巴巴最近3個月的漲幅在27%左右，遠低於騰訊的漲幅。疫情期間宅經濟促進騰訊的業績超預期增長，提振了騰訊股價。

騰訊控股今年首季財報顯示，營收1182.72億元，年增26%；非國際財務報告準則公司權益持有人應占盈利270.79億元，年增29%。宅經濟使得騰訊的遊戲業務發展得十分紅火，騰訊網路遊戲業務首季營收372.98億元，年增31%，超出市場預期。

據富比世即時富豪榜，截至23日淩晨5點，馬化騰身家547億美金，約合人民幣3866億，位列全球第14大富豪；馬雲身家440億美金，位列全球第22大富豪。

騰訊遊戲業務吸金能力持續亮眼，2020年5月，《PUBGMOBILE》及《和平精英》全球吸金超過2.26億美元，較去年同期增長41%，位列全球手游暢銷榜冠軍。此外，大陸國產遊戲版號審批加速助力遊戲商業化進程，6月27日，騰訊遊戲年度發布會，據悉騰訊將公布超過40款遊戲的最新動態。

國際投行摩根大通近期將騰訊的目標價上調至600港元，這也意味著該機構看好騰訊市值攀上5兆7000億港元，相較當下約有1兆港元上漲空間。

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(中時電子報)