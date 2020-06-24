中衛口罩8色一起上！博客來今天上午開搶。（圖／翻攝自博客來官網）

中衛口罩特殊色超夯，各大通路一開賣就被秒殺，今上午11點博客來將開賣8種顏色的中衛醫用口罩，PChome 24h購物今天下午4點將開賣櫻花粉和軍綠色的中衛口罩，各大通路的販售細節，《中時電子報》為您整理如下。

●博客來

今天上午11點開賣中衛口罩，有軍綠、薰衣草紫、丹寧藍、酷黑、深丹寧、酷黑迷彩、丹寧牛仔和3D立體款的酷黑，依顏色不同，有分盒裝50入與30入，售價300元，後者為499元，每人每色限購1盒。

●Yahoo奇摩購物中心

每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，有匠心成人、婦幼的醫用口罩，另中衛軍綠色、櫻花粉、酷黑的口罩將在11點開賣，每人限購 1 盒，售價依網站公告。

●PChome 24h購物

PChome 24h購物今天下午4點開賣MOTEX 摩戴舒、KDL和中衛的醫用口罩，依照不同的組合，價格從490元到700元不等，每人限購1組，詳細開賣時間及款式依賣場公告為準。

●蝦皮24h

每天下午 5 點開賣 MIT 醫療口罩，單盒 50 片裝，不挑色，售價399元，每人每天限購 1 盒。

(中時電子報)