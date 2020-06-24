台灣5G開台倒數計時，市場預估，電信三雄老大哥中華電(2412)最快有機會在端午節連假後開出第一槍，宣布5G開台，屆時資費也會一併公布，當然，目前開台時間仍被電業業者視為最高機密，而資費又是消費者最關心的焦點，中華電總經理郭水義表示，5G是讓消費者的生活更精彩，「吃到飽不健康」，言下之意似乎在5G新世代，資費將被重新定義。

郭水義表示，人們的生活不外乎「食、衣、住、行、育、樂」，隨者台灣即將進入5G新世代，「樂」應該會先行，未來在5G世代，配合各種「樂」的不同需求，將會有更多元的資費，以及各種應用。

郭水義進一步表示，所謂的「樂」指的表演、運動等場域應用，讓消費者的生活更加精彩，故未來消費者對於5G的資費不能持續停留在吃到飽的概念中，畢竟「吃到飽不健康」!

另外，郭水義也重新定義了中華電「CHT」英文縮寫，從原先Chunghwa Telecom進化到「Collaborate Happiness Technology」，就是說要藉科技的力量創造幸福。

台灣預計最快在下周、也就是端午連假後進入5G新世代，市場猜測，將會由中華電鳴出第一槍，其他電信業者也持續關注著老大哥的一舉一動，日前遠傳董事長徐旭東也表示，「將會緊跟中華電」，也因此，7月電信業的5G大戰精彩可期，台灣電信業也將跨入另一頁新章。

(時報資訊)