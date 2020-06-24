意德士科技(7556)送件申請上櫃。

意德士科技成立於88年7月，主要業務為半導體製程設備之精密零組件與材料、製程次系統之維修，目前股本為1.85億元，董事長兼總經理為闕聖哲，109年第1季合併營收為9758萬元，稅後盈餘為1764萬元，每股盈餘為0.95元。

(時報資訊)

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