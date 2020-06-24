金管會對統一投信進行金檢時，發現劉姓、張姓前基金經理人長期在操盤基金期間，利用人頭戶同步買賣相同股票，且將消息洩漏給他人。由於屬於重大疏失，除依法裁罰180萬元、勒令2人解職外，並勒令總經理及內部稽核主管停職3個月、同時限制4大業務。

證期局副局長郭佳君表示，統一投顧劉姓前經理人在操盤基金期間，利用弟弟的帳戶買賣相同個股、且未向公司申報交易狀況。張姓前經紀人則在操盤基金期間，利用職務之便洩漏消息給3人從事股票交易、亦利用他人帳戶買賣相同個股，且未向公司申報交易狀況。

郭佳君指出，劉姓及張姓前經紀人違規情況長達3年以上，且統一投信內控制度設計與執行不具有效性，且未有效防範內部經手人員利益衝突，違規情節重大，總經理及內部稽核主管有未善盡監督管理之責及專業上的應有注意。

對此，金管會依違反投信投顧法裁罰統一投信180萬元、處以警告，命令解除劉姓及張姓前基金經理人職務、李姓總經理及楊姓內部稽核主管停職3個月，且須委託非該公司財報簽證會計師事務所的會計師，針對改善後的內控執行情形進行專案審查。

同時，依投信投顧法規定，統一投信4大業務將受限制。首先，最近3個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在中國大陸地區參股投資證券投資基金管理公司。其次，最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業。

再者，公司內控設計或執行有重大缺失，金管會可退回或不核准統一投信申請申報募集基金案件。最後，統一投信申請如政府基金等全權委託投資業務，亦將受影響。

(時報資訊)