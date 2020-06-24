金管會公布外幣保單最新銷售狀況，由於新冠肺炎疫情影響保單行銷，2020年前4月新契約保費1602.9億元，年減21％，衰退幅度較首季13％持續擴大。以幣別觀察，美元、澳幣及人民幣保單銷售分別年減11％、42％、77％，美元及人民幣保單銷售衰退幅度擴大。

金管會統計，2020年前4月外幣保單新契約保費1602.9億元，較去年同期2027.68億元減少21％。其中，投資型保單420.53億元，較去年同期629.78億元減少達33％，傳統型保單1182.37億元，較去年同期1397.9億元減少15％。

由於3月起新冠肺炎疫情升溫，社交安全距離等防疫措施影響保單行銷，使前2月銷售恢復成長的美元保單再度轉衰、且幅度持續擴大。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、新光、國泰人壽。

美元保單2020年前4月新契約保費50.87億美元，年減11％，其中投資型保單12.24億美元，年減11％，傳統型保單38.63億美元，年減11％。前三大業者方面，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型美元保單為南山、新光、國泰人壽。

澳元保單2020年前4月新契約保費2.3億澳元，年減達42％。其中，投資型保單0.97億澳元，年減28％，傳統型保單1.33億澳元，年減49％。前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳元保單為新光、中國、富邦人壽。

人民幣保單2020年前4月新契約保費5.62億人民幣，年減達77％。其中，投資型保單4.68億人民幣，年減達80％，傳統型保單0.94億人民幣，年減26％。前三大業者方面，投資型人民幣保單為法國巴黎、台灣、第一金人壽，傳統型人民幣保單為保誠、國泰、台灣人壽。

(時報資訊)