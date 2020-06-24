近年有線電視產業面臨挑戰，中嘉經過潛沉修練後，大動作宣布多項改革，推出全新品牌「Home+」，為整體營運轉型寬頻、智慧家庭劃下里程碑，同時重磅推出「Home+ tv」4K智慧機上盒，與多家國內外策略夥伴結盟，共創一站式真數位匯流環境。

中嘉新品牌「Home+中嘉」以高速穩定的寬頻為基礎，透過中嘉提供的各種延伸應用服務，執行長揭朝華表示，Home+傳遞的是一個以家為基礎、相互連結傳遞幸福、提供方便生活資訊進而創造智慧家居友善環境、並具有更多可能性的品牌理念。站在產業的轉折點上，需要與以往不同的思維角度才有機會突破困境，這次大刀闊斧除舊佈新，背後配套是紮實的策略規劃及資源技術投入。從寬頻用戶滲透率每季1%的速率穩定成長，和高頻寬1G用戶數自去年12月開賣以來每月平均成長幅度高達70%，就能看出在網路品質全面提升這項首要任務上，市場已有實質成效的回饋，無論產品還是服務，沒有最好只有更好，只要對提升用戶體驗有幫助，我們就不會停，預計今年第四季前，「Home+」將完全取代多年使用的bb寬頻品牌，成為中嘉數位新時代品牌。

Home+ tv集結多家國內外OTT串流影音業者聯手出擊，舉凡遠傳(4904)friDay影音、CATCHPLAY、LiTV、HBOGO等，以及線上音樂串流業者KKBOX，甚至與天外天和聯維、寶福等多家系統台聯盟。

遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，遠傳已站穩數位匯流浪尖，此次遠傳與中嘉數位的跨業結盟，能將雙方的資源與優勢發揮加乘綜效，期望能一次滿足家戶影視娛樂的需求，創造消費者、OTT平台、有線電視與寬頻業者三贏，迎接5G數位匯流新浪潮。

根據2019閱聽人電視使用行為及滿意度調查，在收視平台上，透過有線電視收看節目的比率依舊最高（57.9%）；不過相對來說，近年興起的網路影音平台則獲得使用者最高的滿意度（86%）；研究結果也呈現，隨年齡愈高，透過傳統的「無線電視」、「有線電視」收看電視節目的比率愈高，年齡愈低，透過「網路影音平台」收看節目的比率則愈高。調查指出有線電視和網路影音平台各有優勢，能滿足不同年齡層的觀影喜好、習慣和自主度。

(時報資訊)