中租-KY（5871）為響應活化地層下陷、閒置土地政策，旗下中租迪和的策略合作夥伴力暘能源，23日於屏東佳冬鄉舉辦地面型太陽能電站動工典禮。中租迪和總經理侯明欽表示，期望以多元化協助政府活化土地，促進綠能永續發展。

中租迪和策略合作夥伴此次啟用的屏東縣佳冬鄉新埔段案場，位於屏東縣政府去年規畫的縣級光電專區內。該計畫納入屏東東港、林邊、佳冬及枋寮等4鄉鎮嚴重地層下陷地區，以及不適宜農業生產的土地。

佳冬案場已通過經濟部能源局與屏東縣政府各項相關審查，並完成土地變更作業，且獲得核發籌設與施工許可，將於7月全面動工，預計完成99百萬瓦（MW）太陽能發電設施，可望成為當地指標性的太陽能案場。

屏東縣長潘孟安表示，考量數百公頃嚴重地層下陷區域難以耕作、無法發揮效益，為活化閒置土地，專案輔導800 MW太陽光電設置計畫，以推動地面型太陽能電站，進一步帶動民生用電使用再生能源，盼使屏東成為全台裝置量第一的綠能城市。

中租迪和總經理侯明欽表示，中租旗下擁有近2000座太陽能電廠，總裝置容量達560MW，位居產業龍頭。未來將持續區域性擴張，並推動多元化建置方案，積極朝持有2億瓦（GW）電廠容量、電廠資產規模達1000億元目標邁進。

(時報資訊)