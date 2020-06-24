彰銀19日完成董事全面改選，會後董事會新選3位常務董事，遭大股東台新金質疑不符自然人董事規定。對此，金管會銀行局針對法規做出明確釋疑，指出現行法規的自然人董事規範為針對一般董事，對常務董事僅要求須是「專業董事」，未要求必須是自然人。

財政部與台新金對彰銀經營權紛爭未解，雖然泛公股此次改選仍取得過半數的5席董事，但雙方敵對意識愈趨白熱化。董事會選出董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐、獨董潘榮春擔任常務董事，其中凌忠嫄、黃瑞沐為法人代表專業董事，遭台新金提名獨董質疑不符規定。

台新金認為，按銀行負責人準則規定，常務董事應為專業董事、且為自然人董事，質疑凌忠嫄、黃瑞沐2人資格不符。彰銀則認為，彰銀董事會成員按規定應有4名以上自然人專業董事，而非常務董事應有超過3名為自然人專業董事，雙方對法規解釋各執一詞。

針對引發爭議的銀行負責人準則第9條規定，銀行局主秘童政彰說明，該條共有3項規範，前2項是要求不同規模的銀行，應具備一定席次的專業董事，最後一項才明確規範自然人董事資格及人數。就通案法令來看，法規並未要求常務董事須為專業自然人董事。

童政彰指出，按第9條第2項規定，資產規模逾兆元的銀行，每5席董事應有3席專業董事，每增加3席要多1席專業董事，若設置常務董事，則需有超過3位為專業董事。此條規定意指常務董事須具備專業董事資格，法人代表及自然人代表皆可。

而第9條第3項規定，自然人專業董事必須符合一定比率，以彰銀9席董事為例，至少要有4席為自然人專業董事。童政彰指出，此條為規範銀行「所有董事」的自然人董事比率，並非單指常務董事，規定並未要求常務董事均必須為自然人董事。

(時報資訊)