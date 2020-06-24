台灣房屋智庫進行「2020下半年房市購屋意願」調查顯示，有37.1%表示今年有購屋計畫，其中首購(37.5%)、換屋(32.9%)及為家人置產(15.9%)，剛性需求就佔了8成6，在今年有購屋計畫的民眾中，僅18.1%的民眾因疫情暫緩購屋，高達65.9%的購屋意願不受疫情影響，甚至有15.9%加緊購屋腳步。對於下半年房市走向，則有民眾認為「經濟景氣」影響最大(77.6%)，「疫情變化」(51.8%)及「房貸利率」(47.8%)。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，新冠肺炎對民眾上半年的生活和工作有大幅的影響，所幸台灣防疫成績亮眼，解封後生活已逐漸恢復正常，對多數民眾而言，疫情終究會過去，利率變化有限，影響的房貸金額也小，最擔憂的還是疫情對國際經濟的衝擊，也間接影響台灣出口貿易，下半年的「經濟景氣」仍是影響房市的最大黑天鵝。

後疫情時代來臨，民眾在今年下半年購屋主要因為「家庭人口變化」(44.3%)，以及「存到頭期款」(21.6%)，等個人因素，18.2%是因為「感覺房價落底」的外在誘因。產品以電梯產品最受青睞佔53.4%，其次透天厝則是27.3%。

張旭嵐指出，事實上房市經過幾波政策性調整，包括房貸信用管制、奢侈稅、豪宅稅、實價登錄、囤房稅，加上房地合一稅上路，房市已回歸市場機制，目前市場以剛性需求為主，因此購屋行動還是建立在民眾本身財務狀況，以及實際需求面為優先，在房價符合期待下，更能促進購屋意願。

至於未來房市發展，張旭嵐分析，上半年股市的震盪，更凸顯不動產的穩定性、保值性等優勢。目前疫情解封，台灣進入後疫情時代，隨著觀光景點、百貨商圈補償性消費人潮出籠，市場供需逐步回歸正常，下半年房市將站穩腳步，交易量可望穩定回溫。

(時報資訊)