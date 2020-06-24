前高雄市長韓國瑜被罷免後，雖強調目前不會接受任何邀請或職務，但其下一步仍備受關注。銘傳大學公共事務學系專任副教授席代麟則斷言，韓國瑜不會缺席明年的黨主席選舉，不過他說不一定會是韓親自出馬。

韓國瑜遭罷免，韓曾表示，目前不會接受任何邀請或職務。對此，國民黨文傳會主委王育敏則認為，韓國瑜剛卸下市長職務很辛苦，需要一段時間沉潛與休息，他是重要從政黨員，未來無論在高雄市長補選或黨務改革，都邀請韓國瑜一同加入國民黨改革工作。據《中評社》報導，席代麟認為，明年國民黨主席選舉很重要，在國民黨最艱困的時候，若有人願跳火坑，還是大有可為。不過他提及一關鍵，他說若沒有2022地方選舉的勝利，絕對不可能有2024，黨主席條件其實很清楚，要帶兵打仗，「明年黨主席選舉，韓國瑜不會缺席，但是不一定是他本人出來」。

席代麟表示，真正主戰場並不是明年黨主席選舉，而是2022地方選舉，誰能在2022成為藍軍戰勝保障，可能是黨主席，拚連任的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕等人都有可能，屆時成為2024重返執政的主帥。他說韓真正主戰場不是明年黨主席選舉，要想辦法成為2022藍營勝選保證的「主帥」。

(中時電子報)