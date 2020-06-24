永慶房屋根據實價登錄資料，統計108年1月至109年4月台北市各行政區的大樓及公寓的平均單價，並觀察其價差。結果顯示大樓公寓價差排名第一的行政區為信義區，每坪價差達22.6萬，謝志傑說明，信義區是台北市的精華地帶，特別是信義計畫區中豪宅林立，大樓價格也被拉升不少，平均單價達每坪77.2萬。但是除了信義計畫區外，信義區仍有較早期開發的區域，如吳興街商圈、虎林街及永吉路等，雖生活機能良好，也擁有信義區的門牌，但大多仍以老舊公寓為主，房價也因此相對親民。在新舊區域之間一來一往的差距下，使信義區成為北市價差最大的行政區。

大樓公寓價差第二大的行政區則是大安區，每坪價差20.7萬。謝志傑表示，大安區同樣屬於台北市的蛋黃區，區內明星中小學、大安森林公園、東區商圈及永康商圈等，都為大安區的學區、生活環境、生活機能等條件大大的加分，同時也讓大安區成為豪宅密度最高的行政區，因此房價也位居台北市行政區的第一名。不過，由於臥龍街一帶部分路段鄰近福地，周邊多以公寓為主，且有殯葬禮儀公司於當地開業，在部分民眾仍有忌諱的情況下，使房價較為親民。

大樓公寓價差最小的行政區則是文山區，每坪價差僅8.5萬。謝志傑說明，文山區為台北市著名的文教區，區內以住宅區為主，環境單純寧靜，治安良好，在沒有過多開發的情況下，房價也相較其他行政區親民，深受首購族、軍公教族群喜愛。其中較熱門的交易地區包含景美商圈、萬隆生活圈、萬芳醫院生活圈以及木柵地區。而價差次小的行政區則是松山區，每坪價差9.5萬。謝志傑表示，松山區最著名的住宅區為民生社區，該社區為早期美式示範社區，區內綠地多，街廓方正，生活起來十分舒適，相當適合嚮往悠閒生活的民眾，不過，由於民生社區建物多為公寓為主，也使松山區的公寓價格相對較高。

(時報資訊)