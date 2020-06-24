小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（24日）財經重點。

【1】蘋果新晶片 台積大贏家

蘋果線上全球開發者大會（WWDC 2020）登場，執行長庫克（Tim Cook）宣布，未來Mac電腦都將採用自家設計的ARM架構蘋果晶片。據供應鏈消息，蘋果針對筆電及平板設計的A14X處理器將會在第四季採用台積電5奈米量產，針對桌機設計的A14T處理器會在明年第一季採用台積電5奈米投片。台積電將成為最大受惠者，5奈米產能可望滿載到明年上半年。

【2】Mac斷開英特爾 供應鏈沾光

蘋果正式宣布未來Mac將採用自行以安謀（ARM）架構設計的處理器，且兩年內將逐步替換英特爾平台。供應鏈指出，蘋果過去採用英特爾平台，USB控制晶片連帶由英特爾提供，隨著蘋果自製平台將於第四季到來，屆時USB 4晶片訂單可望全面釋出，帶動新一波商機興起。

【3】12檔內外資追捧 熱錢行情不歇

外資6月來對台股大舉回補，至23日累積買超809億元，加上內資、自營商持續加碼，推升台股走揚，法人在連假前夕的動態備受關注，23日包括台積電（2330）在內有12檔獲內外資同步敲進百張以上，股價全數收紅，其中，精材（3374）更衝上漲停，氣勢驚人。

【4】生技股掀申讓持股潮

生技股股價大漲一波後，上周已有高端疫苗（6547）、熱映（3373）及太景*-KY（4157）董事申讓持股1,000～4,000張之間，美吾華（1731）與懷特（4108）最新公告，近日也互賣股權，美吾華及懷特董事長李成家合計賣懷特1,691張，懷特二大股東則調節大賣美吾華2,736張。

【5】聯貸銀行團先救急 文華東方紓困 疫情來最大宗

新冠肺炎疫情以來最大的觀光飯店聯貸案紓困啟動。據指出，文華東方酒店已在5月底向聯貸銀行團提出紓困申請，全體聯貸銀行團預定在6月底前通過該紓困案，文華東方聯貸案餘額目前超過200億元，可說是新冠疫情以來最大的紓困案。

(中時電子報)