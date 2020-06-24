昨（23）日國軍將官晉任典禮，因私菸案遭記大過一次的總統府侍衛室主任陳敏華上校，晉升少將，引發討論。對此，李正皓透露其中貓匿，指出此案中出現「倒楣鬼」，才讓整件事損害降至最小。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》中表示，牽涉到那麼大的案子，所有人都猜說官運到底了，接下來可能調到國防部的涼缺待到退休，沒想到這一年內，陳敏華先升警衛室主任，占少將缺，23日實質晉升，引發譁然。

李正皓指出，在私菸案中陳敏華有直接的督導責任，結果所有人都調職，就他一人升官，甚至擠掉原本要被升官的人，也就是賴清德萬里警衛室主任謝靜華，還有立委護航說「功過可以相抵」，因選舉時陳敏華在維安七號任務中被記了大功。李正皓直言，既然功過相抵，沒有功也沒有過，「那今天怎麼輪到你升官」。

私菸案中，李正皓說，所有知情不報、下決定的長官，從上尉到少校，甚至上校到少將，都可以用貪汙治罪條例第四條第四款起訴，10年以上到無期徒刑，罰款1億元以下，但至今只有少校行政官吳宗憲、張恒嘉兩人被起訴，上面全部的人都是緩起訴或易科罰金。

李正皓透露，吳宗憲向法官說，「這是長官的命令，我如果說不的話叫抗命不從，我當軍人不能這樣做」，因此可以解讀，這次的私菸案在司法上，已經被控制到最小的損害，兩個「倒楣鬼」把它扛了。

(中時電子報)