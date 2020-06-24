高雄市民近期因前市長韓國瑜下台，發起公民罷免行動，泛綠好幾位議員被點名罷免，而較晚發起罷免三民區康裕成等議員，也讓外界好奇，連署罷免的年輕人究竟多不多？罷康總部發起人之一的單單接受港媒訪問回應，年輕人意外的多。

據港媒《中評社》近日專訪「單單」，詢問罷免連署進度，她表示，三民區的罷免總部做為民進黨籍前議長康裕成、議員何權峰、鄭孟洳及時力議員林于凱的連署站，「目前罷免康裕成的連署書已超過2500多份，預計下周前可望達到第一階段3千份門檻」，其他3位議員的連署書也在成長中。

另外，訪問也問及罷免康裕成的理由，她坦言，「康裕成在三民區當這麼久，質詢品質並不理想，且在過去罷韓時期，一直在罷免韓國瑜，質詢問政如何大家心理有數」。而被問及認同罷免的「年輕人」多不多？她表示，罷免總部從上周四(18日)起跑，第一階段連署就快達標，發現年輕人意外的多，且中年人、青年人都有，她對罷康很有信心。

對於罷免連署活動，康裕成市議員的服務處19日回應表示，「這是民意的展現，所以予以尊重」。

(中時電子報)