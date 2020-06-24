高公局預估，端午連假首日，西部國道南下自上午5時後陸續有車流湧現，而國5恐自凌晨5時起持續壅，堵在路上長達15小時。(圖/高公局提供)

端午佳節明(25)起連放4天，預估疫情解封後民眾出遊意願增加，恐現「報復性出遊」的大量車潮！由於連假花東訂房最高達9成，高公局研判，國5全日恐長時段壅塞，尤其首日南下，車速恐低於每小時40公里，開車時間將為平常5-7倍，預估自凌晨5時起持續壅塞達20時。

觀光局近日預估住房率資訊，連假宜花東的住房率最高可達7-9成，其中花蓮次日住房率已近91%，高公局研判，國5將出現大量返鄉及旅遊車潮，全日恐長時段處於車多壅塞情形，首日及第2日每日6-16時南向南港系統至坪林，第2日15-22時、第3日11-23時及收假日10-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間為平常5-7倍。

高公局預估，端午連假首日，西部國道南下自上午5時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林，皆為車多壅塞的地雷路段。至於國5壅塞情形將更為驚人，恐自凌晨5時起持續壅塞到20時，堵在路上長達15小時。

高公局呼籲，民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，減少自行開車，透過國道交通管制措施，搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上，便利又省時。

(中時電子報)