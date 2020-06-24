立院將在月底召開的臨時會行使監察院院長及監察委員人事同意權，國民黨立院黨團除了表示反對，更提出「廢除考監兩院」主張；民進黨立院黨團總召柯建銘今（23）日深夜表示，總統為積極遵守憲法必須提名監委，而廢除考監兩院是民進黨長期的目標，呼籲國民黨未來在修憲的時候支持該理念，不要臨陣脫逃。

柯建銘說，民進黨自創黨以來，始終主張憲政必須回歸三權分立，在創黨黨綱就已經明言，必須檢討大而不當的五權分立體制。他說，這項主張長期遭到國民黨阻撓，然而，昨日朝野協商上，國民黨終於放下無謂的堅持，願意支持民進黨長期以來的憲政主張，廢除考試院與監察院，民眾黨與時代力量對於廢除考監兩院也有共識，「民進黨30餘年的努力，終於在今日守得雲開見月明！」

柯建銘在臉書撰文，細數民進黨過去在發廢除考監兩院、回歸三權分立憲政的努力。他指出，民進黨從第二屆立法院開始，即已提出廢除國民大會、廢除考試院與監察院以及降低選舉年齡至18歲等多項主張；2004年柯更領銜提出釋憲，反對《真調會組織條例》，最後由大法官宣告立法院具有三權分立的憲政制度中最重要的國會調查權，是促成臺灣朝向三權分立憲政制度的重要推手。

「若是總統消極不提名或是立法院消極不行使人事同意權，將會破壞國家的憲政體制，是違憲的行為。」柯建銘說，在野黨批評「既然要廢除考監兩院，為何還要提名」，但在目前的憲法規範上仍有兩院存在，蔡英文總統必須積極擔負憲法職權，提名考試委員與監察委員，民進黨團也承擔憲法責任，要求召開臨時會，處理人事同意權，是尊重與執行憲法。

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(中時電子報)