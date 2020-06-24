前高雄市長韓國瑜遭罷後，韓流所帶起的韓粉是否會因此而煙消雲散？對此，中興大學教授袁鶴齡觀察，韓流所造成的大批韓粉，至今解散的可能性低，國民黨不能在這時切割韓粉，否則將會自傷！

韓國瑜遭罷，成為台灣史上第一位被罷免成功的直轄縣市長。不過，港媒《中評網》觀察發現，雖然韓國瑜被罷免，但是反而凝聚韓粉的士氣，現在就等韓國瑜的反攻號角響起，帶領韓流再度席捲全台。

觀察罷韓後韓粉動態的袁鶴齡接受港媒《中評網》採訪表示，韓流所造成的大批韓粉，至今解散的可能性低。因此，他大膽研判，國民黨難以撼動韓國瑜在藍營內的政治影響力，只要有韓粉，韓國瑜就有東山再起的機會。

袁鶴齡更表示，目前國民黨內部對韓粉有兩派看法，一派是要切割，另一派是要加以應用。可是只要韓國瑜還是國民黨黨員，國民黨就無法切割韓粉。若國民黨執意切割，那後果就是讓這些韓粉轉而支持民眾黨，這對已趨劣勢的國民黨而言，覺對自傷，為保國民黨後續發展，他建議國民黨保持要和韓粉和諧共處。

(中時電子報)