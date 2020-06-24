高市府環保局清潔隊員23日上午11時許在九如、同盟路口的愛河中打撈到深色袋子，打開發現疑似屍塊，立刻向警方報警，經過警方初步鑑識，確認環保局清潔員打撈上2袋旅行袋上岸。(高市環保局提供／洪浩軒高雄傳真)

高雄愛河連續2天撈起2個旅行袋，裡面竟然裝有屍塊！初步鑑識，袋中放有人體小腿以及啞鈴，不排除是分屍案。警方研判，棄屍者在袋中放啞鈴，企圖讓旅行袋沈入河底，只不過屍塊與河水中的微生物交互作用，讓屍塊產生氣體，反而浮出水面，可說是法網恢恢疏而不漏，沈屍者應該完全沒想到這一點。

據了解，高市府環保局清潔隊員22日上午就撈到1個深色行李袋，但當時只覺得有臭味，沒打開來看；23日上午又在九如、同盟路口的愛河中打撈到一樣的深色袋子，且同樣散發詭異惡臭，發現不對勁打開一看，竟見到疑似人體腿部的屍塊，嚇得立刻報警，目前2個袋子已送至鑑識中心相驗。

袋中除了屍塊，還放有啞鈴。據《自由時報》報導，警方認為，兇手想藉啞鈴重量讓旅行袋沈入水底，不過，屍塊和河水中的微生物產生化學反應，屍塊產生氣體，反而浮出水面。

而經常處理屍體的葬儀社人員也指出，處理愛河浮屍已見怪不怪，但撈到屍塊還是首見。葬儀社人員也認為一切似乎冥冥中注定，就算行李袋中放有啞鈴增加重量，但屍體泡水一段時間後，吸了水「就像海綿一樣」，就會慢慢浮出水面。

(中時電子報)