由遊戲橘子與日本 GungHo 結盟成立的江湖桔子旗下首款營運手機遊戲《召喚圖板》中文版，於24日起開跑【Produce Summons Board偶像練習生出道選拔賽】集結6種限定神系列棋寵、5種季節系列棋寵，總共多達30位超人氣棋寵共同參選，分為「顏值」、「戰力」、「人氣」三類型選出最終獲勝組，官方將打造特別版【出道偶像轉蛋池】，讓玩家擄獲心目中的偶像棋寵！此外，官方更首度打造台港澳獨家關卡【練習生培訓課程】、開放【SP轉蛋】、強化成功率4倍、登入送「SP轉蛋」素材及「光結晶」、召喚水晶商店開放七星棋寵及強化素材，特別活動滿檔、召喚師們敬請期待！

《召喚圖板》偶像練習生出道選拔賽開跑！票選你的偶像棋寵！

《召喚圖板》將於2020年6月24日至7月22日，開跑【Produce Summons Board偶像練習生出道選拔賽】集結6種限定神系列棋寵、5種季節系列棋寵，總共多達30位超人氣棋寵共同參選，分為「顏值」、「戰力」、「人氣」三種組別；於7月3日至7月12日開放投票網頁進行初選、於7月17日至7月20日進行最終決選，參加投票有機會獲得高達12連抽的「光結晶」*62及神秘獨家週邊；最終獲勝組官方將打造特別版【出道偶像轉蛋池】讓玩家擄獲心目中的偶像棋寵！

此次選拔賽活動，官方粉絲專頁將於6月25日起每日介紹候選練習生，其中，最受玩家喜愛的超人氣種子棋寵，參賽個人資訊搶先曝光：

※凍菓水晶・瑪麗亞

周年慶期間才會登場的限定角色，可協助隊友回血並加速技能發動，為高倍率攻擊加乘的絕佳隊長棋寵。

《召喚圖板》凍菓水晶・瑪麗亞(圖/江湖桔子提供)

※末天贗品．蓓絲妲

擁有逆天強度的速攻型棋寵，具備超高倍率加乘的反擊，可給予敵人強力傷害，兼具強力輸出，可享受輾壓敵方的戰鬥快感。

《召喚圖板》末天贗品．蓓絲妲(圖/江湖桔子提供)

※星光滿溢的時刻・埃西亞

納涼季限定季節角色，達成特殊條件可使隊員擁有高倍率傷害，顏值實力兼具的速攻棋寵。

《召喚圖板》星光滿溢的時刻・埃西亞(圖/江湖桔子提供)

首度打造獨家關卡【練習生培訓課程】、SP轉蛋＆召喚水晶商店 取得七星棋寵！

歡慶選拔賽開跑，官方首度打造台港澳獨家關卡【練習生培訓課程】，帶給玩家獨一無二的遊戲體驗！共有簡易、中等、困難三種難度可自行挑戰，延伸偶像選秀設計概念，共串聯多達18種關卡，玩家需循序漸進的逐步過關取得勝利，成功通關可獲得「光結晶」*6獎勵！

此外，官方也同步推出相關好康活動，【SP轉蛋】於活動期間可透過任務關卡挑戰或登入禮取得所需素材，不需要消耗「光結晶」即有機會取得七星棋寵！活動期間強化成功率大幅提升4倍，快速讓棋寵衝等；每日登入可獲得「光結晶」*10、「SP轉蛋」素材；以及召喚水晶商店開放七星棋寵及強化素材，特別活動滿檔、獎勵豐富，敬請持續鎖定官方網站與粉絲團相關消息。

(科技)