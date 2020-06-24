58同城近期發布《2020年高校畢業生就業報告》，報告顯示，大陸應屆畢業生中，95後占83%，逾40%的人已找到工作；另外，看準新興產業的前景，不論是90後還是95後，都將電腦、網路、通訊產業視為就業首選。薪資方面，企業支付應屆畢業生均薪為7839元（人民幣，下同），約合新台幣32755元；其中，醫院、醫療、護理產業月薪達到11000元，名列第一。

受到疫情衝擊，大陸不少企業還在復甦中，拮据支出度日成為疫後的經營常態，因此，今年的畢業生要謀到好職，恐非易事。據上述《報告》顯示，今年應屆畢業生中，95後占了83%，90至94後占了17%；此外，畢業生的就業情況比預期來的樂觀，有逾40%的畢業生已找到工作；不過，仍有50%左右的畢業生仍在謀職中。

《報告》進一步表明，薪酬待遇和個人發展是應屆畢業生關注的焦點，高學歷者認為成長比薪酬更重要，因此，畢業生將流向就業機會更豐富的城市，以及薪資水平更高的新興產業、就業機會豐富的產業。

以產業別來說，電腦、網路、通訊是90後、95後的共同首選；在薪資方面，企業支付應屆畢業生的平均薪資為7839元，不過，醫院、醫療、護理產業因為要具備較強的專業技能，在疫情這種特殊時期，工作尤為繁重，因此平均薪資達到11000元，在各產業中排名第一。

就地區來看，對於畢業生而言，一線城市是就業地點的首選，特別是作為經濟金融中心的上海；另外，在成都這類新一線城市中，畢業生都呈現淨流入狀態；近年來，成都頒布多項人才政策，從落戶、購房、生活補助等方面給予人才優惠，吸引了眾多年輕學子入住。

值得注意的是，疫情也讓畢業生的就業生態出現變化。今年有26%的畢業生改變了就業城市，23%的畢業生改變了求職產業；另外，今年57%的應屆畢業生傾向選擇穩定的工作，新一線、已找到工作的畢業生則更加求穩，對於薪酬也有比較平和的預期心理，40%的畢業生可接受相對低的薪資，而生活成本更高的一線城市畢業生及正在求職的畢業生，對薪酬的接受度也更高。

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(中時電子報)