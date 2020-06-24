美國經濟數據持續改善，以及政府可望推出更多激勵措施的前景，為經濟將迅速復甦的期望帶來提振，周二美股三大指數收高，科技股大漲帶動那斯達克指數再創收盤新高。

白宮貿易顧問納瓦羅改口美中貿易協議「沒有結束」，以及美國總統川普證實美中首階段貿易協議「完好無損」，讓全球股市鬆了一口氣。

受企業復工帶動，最新公布的數據顯示美國6月製造業與服務業的萎縮力道放緩。此外，美國5月新屋銷售大幅成長16.6%，遠優於市場預期的成長2.9%。

分析師表示，近來所見到的經濟數據有助於股市的V型反彈，儘管新增確診病例持續增加，但聯邦與地方政府似乎無意再度實施封鎖措施，以及擴大激勵措施的題材，都有助於強化市場信心。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，下一個振興法案將著眼於讓人們盡快重返就業，他也將考慮進一步推遲報稅截止日。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）除了重申美國不會再關閉經濟外，亦透露下一個新冠肺炎紓困案，可能包括退稅與直接郵寄支票等選項。

周二收盤，道瓊工業指數漲131.14點或0.5%，為26,156.1點。標普500指數漲13.43點或0.43%，為3,131.29點。

由蘋果、亞馬遜和微軟領軍，那斯達克指數收漲74.89點或0.74%，為10,131.37點，連漲第8個交易日，創下去年12月以來維持最長的升勢，並為本月第5度改寫收盤新高。

標普500指數11大類股普遍收高，以非必需消費品類股漲1.04%、科技股漲0.70%，表現最佳。投資人的風險偏好回升，公用事業、地產與必需消費品等防禦型類股收低。

(時報資訊)