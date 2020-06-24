昔日玉女歌手裘海正從女團《飛鷹三姝》出道，不過嫁給嘉義養豬大戶後便淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前曝光，時隔20多年傳出即將復出，也調適好心情走出身材發福的心理陰霾。

裘海正身型較以往發福不少。（圖／中時資料照）

裘海正與伊能靜、方文琳組成《飛鷹三姝》出道，唱紅不少膾炙人口的歌曲，不過該團1991年解散後，她嫁給嘉義養豬大戶馬文鴻後，淡出演藝圈專心相夫教子，如今昔日團員方文琳在戲劇圈擁有一席之地，伊能靜也在大陸綜藝節目嶄露頭角，裘海正現況也更令人好奇，根據《鏡週刊》報導，原本外界以為她是嫁了好人家，才無心眷戀娛樂圈，但實際上是她出道早走紅太快，錯過見父親最後一面的機會，此後便相當重視家庭，而不眷戀演藝圈名利。

此外另一個原因是她當年出道身型相當清瘦，生小孩後便逐漸發福，相當在意外界目光的她，一度不想現身人群，不過如今走出身材發福的心理陰霾，不僅將復出娛樂圈在希奇協會擔任理事長，並成為該協會舉辦「歌王之王」競賽營的導師。

(中時電子報)