端午佳節將至，但據統計大陸A股從2008年有端午節假期以來，12年滬指節後1周平均跌幅2.5%，上漲機率16.67%，僅2009年、2019年曾開出紅盤上漲。市場更認為A股在今年端午節前後，還將受到6大因素襲擾，包括資金面、新冠疫情、半年度業績等諸多因素，恐將再度面臨往年「端午魔咒」關卡。

此外，據鳳凰網引述大陸業內明星基金經理坦言，市場現在貌似平靜，但是從結構上看，估值差異在A股歷史上已達到極致水準，尤其是消費和醫藥股的估值已經達到70至80倍，也對後市相對謹慎起來。

但中金研究部首席策略師王漢鋒22日則指出，往前看包含政策、疫情、中美關係等因素可能仍有階段性干擾，但A股市場可能會「有驚無險」，建議維持繼續以大消費、醫藥、科技及先進製造等「新經濟」為主線，並關注「老經濟」可能的階段性反彈。

只是大陸A股「端午魔咒」由來已久，從2008年起將端午節訂為法定節日之後，統計過去12年期間跌多漲少，其中更不乏大幅調整情形出現。以回顧滬指前12年的端午節假期前後走勢來看，節前2日平均跌幅為1.42%、上漲機率僅16.67%，僅有2017年、2009年上漲。

而滬指過去的節後一周平均跌幅為2.50%，上漲機率也為16.67%，僅有2009年、2019年曾開出紅盤大漲，漲幅分別為4.59%、1.73%。

但滬指為何總在此時漲多跌少?市場分析人士認為，資金面是驅動股市重要因素，資金通常在年底趨緊、年初寬鬆，但6月也進入緊張期，正值端午節時因此出現這樣的流動性規律。

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(中時電子報)