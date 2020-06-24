國民黨改革委員會的兩岸論述，引起連馬洪吳等歷任黨主席不同意見，直呼九二共識不能丟，認為不應將九二共識當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」。對此，國民黨台北市議員游淑慧感嘆，「她不懂，難道國民黨窮的只剩九二共識」？

游淑慧今臉書發文表示，最近黨內幾位大長輩紛紛對九二共識提出建言，做為晚輩的她，可以理解因為彼此時空背景的不同，他們走過了九二共識帶來台海穩定、兩岸共榮的28年，所以認知到九二共識的重要。然而，她發現黨內不同世代對於九二共識理解和接受都不一樣，包括她在內，所以忍了許多天，還是想要提出來分享！

「首先，先針對黨內幾個說法，有幾點不同意見有人憂心：放棄九二共識後，藍綠區別何在」？游淑慧直言，她不懂，難道國民黨窮的只剩九二共識？在九二共識出現前，國民黨就沒有兩岸政策嗎？國民黨與民進黨的根本差別在於國家認同、文化認同、對外關係的操作和各種民生經濟政策等不同主張，九二共識只是「之一」，不是「唯一」。

「有人憂心：國民黨放棄九二共識了」？游淑慧認為，準確來說，應該是我們沒辦法接受大陸領導人習近平所定義的九二共識。現在台灣民眾或黨內不同世代對九二共識的糾結與難以認同，「是北京造成的，不是江啟臣主席或國民黨造成的」！

游淑慧指出，是北京這幾年來過度強調一中，加上共軍不斷遶台。試問，當北京危及中華民國的主體與安全時，1，九二共識到底還代表什麼？2，誰和跟我們有九二共識？3，雙方現在共識的內涵是什麼？對她來說，九二共識只是一個盒子。重點在於盒子內裝什麼？而不是死抱著盒子，不管內容物已被置換！

游淑慧強調，對國民黨來說，世代、誓死要悍衛的四個字是「中華民國」，而非「九二共識」！如果國民黨無法在兩岸交流中堅守中華民國存在的立場，那們我們連談兩岸交流都沒有資格。

所以，此刻游淑慧認為國民黨的兩岸論述，不是只問江啟臣要不要九二共識，而是要問習近平要不要一中各表！當然，北京當局也不需要過於跳腳，沒有「上個世紀」的九二共識，難道兩岸關係不能繼續友善交流尋找「這個世紀」的新兩岸共識？時代在變，即便是共產黨自己，鄧小平不同毛澤東，習近平也不同胡錦濤，何況是民主且經政黨輪替的台灣？大家重新檢視九二共識的內涵與功能，不是再正常不過了？

游淑慧臉書。（摘自游淑慧臉書）

游淑慧臉書。（摘自游淑慧臉書）

(中時電子報)