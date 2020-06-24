繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）宣布將與全球規模最大的頂級轎車製造商之一的Mercedes-Benz（賓士）攜手合作，共同打造革命性的車用運算系統及人工智慧（AI）運算基礎架構。自2024年起，全新的系統與架構將用於Mercedes-Benz的下一代所有車款上，使其具備可升級的自動駕駛功能。兩強聯手，將共同開發出部署在汽車上最複雜、最先進的運算架構。

全新的軟體定義架構將建立在NVIDIA DRIVE平台上，並將成為Mercedes-Benz下一代各車款的基本配備，以實現最先進的自動駕駛功能。其中一項主要功能便是能夠自動駕駛車輛，行駛從A地到B地的常規路線，而未來也將出現更多安全又便利的應用。未來，消費者也將能在汽車的使用年限內，透過無線更新（over-the-air，OTA）來購買和新增功能、軟體應用程式及訂閱服務。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，我們很高興能與Mercedes-Benz合作。鑒於Mercedes-Benz悠久的創新紀錄及雙方穩固的技術合作關係，Mercedes-Benz是NVIDIA的理想合作夥伴。從我們與Mercedes-Benz Cars總裁Ola Kallenius及其團隊所展開的廣泛討論中可以清楚看出，雙方對於未來的汽車抱持著相同的願景。我們將一起徹底改寫人們擁有汽車的體驗，讓車用軟體可以被編寫，同時可以透過無線更新的方式持續升級。未來每一輛搭載NVIDIA DRIVE系統的Mercedes-Benz車款，都將配備一支由專業的人工智慧和軟體工程師組成的團隊，在汽車的使用年限內不斷開發、完善和強化。

Daimler集團董事會主席暨Mercedes-Benz Cars總裁Ola Kallenius表示，我們很高興能夠擴大與NVIDIA的合作關係。我與黃仁勳是深知彼此多年的好友，我們花了很多時間討論下一代汽車運算架構的目標和可能性。這個全新的平台將成為未來Mercedes-Benz各車款中，兼具高效率、集中化且以軟體定義的系統。NVIDIA的人工智慧運算架構將有助於我們簡化開發自動駕駛技術的過程。未來透過雲端便能下載這些新的功能並進行升級，並為Mercedes-Benz的所有車主提供更高的行車安全、價值提升，以及擁有更多時間享受駕駛Mercedes-Benz車輛的樂趣。

未來的Mercedes-Benz車輛所採用的自動駕駛功能，將由NVIDIA的下一代DRIVE平台提供支援。名為NVIDIA Orin的電腦系統單晶片（SoC）搭載近期發佈的NVIDIA Ampere超級運算架構。NVIDIA DRIVE平台包含用於自動駕駛AI應用程式的完整系統軟體堆疊。NVIDIA與Mercedes-Benz將共同開發AI與自動駕駛車的應用程式，其中包含SAE Level 2及Level 3，以及自動停車功能（最高到Level 4）。

全新系統中最先進的功能將完全著重於安全性上。隨著科技與法規框架的日漸齊全，每輛汽車都有可能利用無線更新的方式取得最新的自動駕駛功能，以及其他關於便利性及安全性的功能。

在開發新車款的過程，Mercedes-Benz與NVIDIA將利用NVIDIA DRIVE基礎架構解決方案，進行資料驅動的開發和深度神經網路的開發，以滿足汽車上市地區及營運方面的要求。

(工商 )