日本東京都知事選舉即將在下個月5日舉行，此次一共有22名候選人參選，其中登記第17號，名為後藤輝樹的候選人所提出的「台灣回歸祖國日本」、「一夫多妻」等超狂政見引起民眾熱議。

根據《JCASTNEWS》報導，後藤輝樹將自己扮成動漫人物「Code Geass 反叛的魯路修」的主角拍攝競選海報，海報標語則是「命令你們把票投給我」。此外，後藤輝樹還提出多項令人驚人政見，包括：將東京打造成世界第一的AI都市、一夫多妻（一妻多夫、多夫多妻）合法化、安樂死合法化等。

據了解，37歲的東京都知事候選人後藤輝樹，自神奈川縣議員開始，已參加過無數次選舉，每次皆因特別的競選海報，以及不尋常的政見在網路上掀起熱烈討論。而他在2016年也曾參與過東京都知事選舉，當年他以軍裝風格的海報參選，並因在政見發表影片中，某些言論遭NHK消音處理引發議論，自那以後便成為政治候選人的話題人物。

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(中時電子報)