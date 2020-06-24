台股周二在NASDAQ指數創新高激勵下開高，最高來到11679點(+106點)後快速急殺，主要是美期電子盤突然重挫所導致，由於市場傳出美中貿易協商終止，乃造成恐慌賣壓出籠；疫情的升溫沒有造成美股大跌，反而是貿易戰產生更大的恐慌情緒，由此可知，經濟能否復甦比疫情是否升溫更為重要。

其實目前川普民調低迷，如果硬要打貿易戰反而對於農業票倉不利，因此我認為應該只是拉高談判籌碼的手法，雖然後來川普改口說「美中貿易協議完好無損，希望他們將繼續遵守協議條款。」，但因為傷害已造成加上4天連假將屆，短期台股偏向壓回整理。

從盤面來看，電子股的狀況較為混沌不明，主要是該類股跟國際股市連動性較高，且下半年各家法說都不敢看太好，導致市場派進場意願不高；短期台股偏向震盪整理，因生技股的強勢減緩，這部分投機力有機會漸漸釋出。(倫元投顧提供)

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