金管會證期局表示，核准第一金投信申報募集開放式指數股票型「第一金優債收息Ⅱ ETF傘型證券投資信託基金」，總面額新台幣400億元整，旗下包括2檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少各募足最低淨發行總面額2億元。

「第一金優債收息Ⅱ ETF傘型證券投資信託基金」旗下2檔子基金包括「第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF證券投資信託基金」及「第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金」等2檔子基金，總面額各200億元。

證期局指出，「第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF證券投資信託基金」由新光銀擔任基金保管機構、以新台幣計價發行，以追蹤「ICE 0-1年期美國公債指數」的績效表現，作為基金投資組合管理目標。

至於「第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金」則由合庫擔任基金保管機構、以新台幣計價發行，以追蹤「ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數」的績效表現，作為基金投資組合管理目標。

(時報資訊)