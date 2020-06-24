受到太平洋高壓及西南風沉降影響，昨天台北、板橋及新竹3個局屬測站創下今年最高溫，其中台北的38.4度也是今年全台局屬測站最高溫，今日氣象局仍然針對花東縱谷，台北盆地等地區發出高溫警報，雙北、宜花東、南投、雲林等地氣溫都會達36度以上，甚至有達38度極端高溫的機率。

中南部地區今、明則受西南風影響，有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

體感溫度部分，今日北北宜花基均有機會突破40度，其中台北盆地更有機會達到近似於43度的體感高溫。

空氣品質方面，今日環境風場為西南風，各地擴散條件佳，空氣品質普遍良好；午後北部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升，彰化大城因風速較強，可能引發河川揚塵現象影響空氣品質；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖多為「良好」等級，彰化大城午後可能達普通等級；北部空品區為「普通」等級。

(中時 )