國民黨主席江啟臣主導的國民黨「新兩岸論述」淡化「九二共識」，引發黨內不小質疑聲浪！對此，資深媒體人韋安直言，江啟臣的改革方向是不是弄錯了？他說國民黨最大的問題，就是下面的人一見黨主席，就開始抖起精神拍馬屁，「因為黨主席的權力實在太大了」。

國民黨主席江啟臣上周主持改革委員會，其中「兩岸論述」組的建議引起多位前黨主席不同意見。對此，國民黨文傳會主委王育敏昨表示，上周五改委會出來的意見都是初步建議，不是最終定案。她說江啟臣有說明，對兩岸論述組的意見提出後，接著還有兩個月要到基層說明，包括連戰、馬英九及其他黨內人士有意見及看法會尊重，大家有不同意見都可討論，真正拍板是9月6日全代會通過的版本，目前只是初步建議。

對此，韋安在臉書表示，江啟臣的改革方向是不是弄錯了？他說國民黨最大的問題，就是下面的人一見黨主席，就開始抖起精神拍馬屁。因為黨主席的權力實在太大了。

他認為，改革要從削減黨主席的權力開始，讓黨內有充分的競爭和民主。而非想要幹掉老大或搶老大位置的鬥爭。不要再一言堂，或主席有絕對的影響力。

(中時電子報)