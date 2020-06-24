高雄市長補選將在8月15日舉行投票，民進黨確定徵召前副閣揆陳其邁參選，國民黨也昨天推出人選，最後確定徵召在地市議員李眉蓁參選，民眾黨也在昨晚間確定徵召高市議員吳益政參加補選。對於李眉蓁和吳益政誰能拿較高的票數？名嘴黃創夏認為「將是新重點」。

據《中時》24日報導，李眉蓁最後會出線的原因，是因為符合黨中央開出的「年輕、在地」兩大要件，再加上學經歷不錯，人和OK，「本身不怯戰」，且在中間選民、年輕選民的爆發力高，因此而被徵召。

報導也指出，若檢視李眉蓁過去經歷可發現，現年41歲的李眉蓁，曾擔任前國民黨立委張顯耀的特別助理，且雖是初生之犢，但在地服務績效不錯，頗受重用，4年後高雄縣市合併，李眉蓁代表國民黨參選第一屆高雄楠梓區議員，以1萬6千多票當選高雄市議員，是當年最年輕的高市議員，並在2014年和2018年成功連任，對高雄相當熟悉，屬於高雄藍營青壯派。

而民眾黨推出的吳益政，現為親民黨的高雄市議員，曾連任5屆高雄市議員，並在今年立委選舉披戰袍，代表親民黨競選高雄第6選區立委，因為主打「關鍵少數」，曾獲得民眾黨不分區立委候選人蔡壁如等人支持。

名嘴黃創夏臉書發文討論高雄補選。(圖/翻攝 黃創夏臉書)

對於高雄補選藍、白營各自派出人選出戰，名嘴黃創夏認為，「李眉蓁對決民眾黨徵召的吳益政，誰的票數比較高，將是新重點⋯⋯」。

(中時電子報)