加拿大女製片人阿普里爾（April Butler）多年前曾以73歲父親為主題拍攝一部紀錄片，內容提及父親娶了一名23歲的年輕女孩。由於年齡差距過大，她第一時間認為，父親在跟她開玩笑，而且可能遇到網路詐騙；深入了解後，發現中間夾雜許多謊言，還有不堪內幕。

綜合媒體報導，阿普里爾的父親在跨國婚戀網站上認識Girlie，網戀2個月就飛奔菲律賓見面，過沒多久便宣布訂婚。阿普里爾決定到菲律賓見證婚禮，除了找機會揭穿婚姻騙局，也順便製作一部關於「歐美老男人為何熱衷娶東南亞年輕女孩」的紀錄片。

阿普里爾表示，Girlie看起來很大方，手藝非常好，應該可以把父親照顧得很好，但由於年齡上的差異，自己對這樁婚應仍不贊成，「Girlie太年輕了，幾乎可以當我爸爸的孫女，這樣的婚姻實在怪異，我不能讓這樣的人操控我爸爸。」在她眼裡，Girlie無非看中了父親的錢，為了移民加拿大，才攀附上這老男人。

為了深入了解Girlie，阿普里爾參觀了女方老家，果然像她想的一樣，家裡非常貧困。據悉，Girlie的父母一開始也反對Girlie嫁給外國老男人，但見面之後覺得男方不錯，才同意婚事。後來阿普里爾詢問長居菲律賓的友人才知道，很多像父親一樣的歐美老男人，在菲律賓找年輕女孩（或男孩）是相當普遍的現象。

雖然如此，阿普里爾仍難以理解，畢竟父親已破產多年，只靠退休金生活的老男人，究竟如何能吸引到一個20多歲的年輕女孩，直到某次與Girlie單獨聊天後，答案終於揭曉。原來父親欺騙Girlie自己是億萬富翁，在加拿大做生意，且交往後每個月都給500加幣（約新台幣1萬元）生活費以及150加幣（約新台幣3200元）學費。

阿普里爾告訴Girlie真相，希望年輕女孩能夠認清現實。沒想到Girlie第一時間雖哭得傷心，但最後仍答應與父親結婚；更離譜的是，Girlie的真實年紀居然才17歲，再度讓阿普里爾傻眼。

阿普里爾要父親立刻糾正錯誤，把女孩送回父母身邊、校園，但父親與Girlie仍執意成為夫妻。父親甚至大罵，「在菲律賓，有大把Girlie年紀的女孩嫁給了我這樣年紀的老頭，妳不去管其他人，偏偏來責備我。父女關係到此結束，妳只關心妳的紀錄片，只是一昧傷害他人，破壞他人的幸福。」父女情誼就此鬧翻。

阿普里爾擔憂，父親把騙婚菲律賓未成年女孩看成理所當然，甚至不惜斷絕父女關係，最可怕的是，從頭到尾，老父親都不認為自己做錯了什麼，類似的故事肯定不僅僅發生在父親一個人身上。

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(中時電子報)