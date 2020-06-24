不滿脫北者團體傳送反北韓領導人金正恩的傳單，金正恩胞妹金與正日前下令炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，並揚言採取軍事行動，震撼國際。不過，北韓官媒今天報導，金正恩拍板，暫停金與正的軍事計畫。韓聯社報導，這項決定使得朝鮮半島緊張局勢有望趨緩，但後續還有待觀察。值得關注的是，金與正與金正恩，一人唱黑臉、一人唱白臉的「角色」分配。

金正恩近期再度神隱，期間妹妹金與正下令炸了兩韓聯絡辦公室，金正恩的健康狀況再度引起關注；包括金正恩已死、健康惡化無法視事、金與正已實質掌權等傳聞不斷，但都無法獲得證實。在金與正揚言對南韓採取軍事行動之際，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩23日主持勞動黨中央軍事委員會，決定暫緩對南韓採取軍事行動的計畫。

韓聯社報導，北韓日前切斷兩韓通信網路並炸毀兩韓聯絡辦公室，北韓人民軍總參謀部發言人16日揚言在金剛山旅遊區和開城工業園區部署團級部隊和火力連隊，重新進駐南北韓非軍事區哨所、在邊境重啟軍演、積極支持對南韓散佈傳單。如今金正恩做出暫緩軍事行動計畫的決定，目的可能在為朝鮮半島緊張局勢降溫；至於北韓散佈傳單及對南韓喊話的計畫是否會付諸實際行動？還有待觀察。

報導指出，值得關注的是，從本月4日起，金與正親自出面加大對南韓譴責力道，而金正恩卻臨時擱置軍事計畫，金正恩與金與正一人唱白臉、一人唱黑臉的角色分配，引人矚目。

(中時電子報)