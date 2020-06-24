好市多店員會在顧客離開賣場前，再次檢查發票核對商品，但有網友質疑，感覺他們都只是瞄過去而已，是真的有在看嗎？釣出內行網友回應，一對比真的看的出來，其實就是為了保障彼此的權益，且有人盯有差。

網友在PTT上好奇詢問，每次去逛costco結帳完，走到出口的地方，還是會有工作人員作推車物品的確認，不過很多根本就沒在看，有小孩隨行的就畫個汽球，其他的就眼睛瞄一瞄，裝的好像自己是掃描眼一樣。

原PO指出，這樣的工作方式，跟志工根本九成像，難道這些人沒領薪水嗎？真的是志工？還是這是回饋鄉里的冗員工作？

不少人好奇他們存在的意義，引起討論，「別看他們直接劃掉，你車裡買什麼對上發票真的看的出來」、「有人盯有差」、「主要看打折有沒有折到」、「擺兩個人就能阻擋99%偷拿別人購物車東西的行為，超值好嗎」、「主要是看「高單價」物品有沒有結帳」、「看有沒有重複刷啦」。

根據《Business Insider》網站報導，好市多之所以這樣做，其實是為了保障會員的權益，確保顧客沒有超額付款，或是同款項誤刷兩次，但當然也是確保你沒有拿自己沒付款的東西，店員一般多是看過去，核對產品的數量是否正確。

(中時電子報)