中央擴大紓困專案申請期限將在30日截止，目前已核定9萬餘件，新北市長侯友宜24日指出，新北核定率達97％，成效不錯，扣除端午連假，申請日期只剩2天左右，提醒有需要民眾要盡速把握申請時間。

新北市府24日舉行第70次防疫會議，新北市社會局長張錦麗表示，目前擴大紓困累計核定數量超過9萬件，這幾天申請量仍非常多，昨日就有3000餘件申請。

(中時 )