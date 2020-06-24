擴大紓困最後申請日將截止 新北核率達97％ 09:102020/06/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 擴大紓困只剩最後3天，新北已核定9萬餘件。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央擴大紓困專案申請期限將在30日截止，目前已核定9萬餘件，新北市長侯友宜24日指出，新北核定率達97％，成效不錯，扣除端午連假，申請日期只剩2天左右，提醒有需要民眾要盡速把握申請時間。 新北市府24日舉行第70次防疫會議，新北市社會局長張錦麗表示，目前擴大紓困累計核定數量超過9萬件，這幾天申請量仍非常多，昨日就有3000餘件申請。 (中時 ) #新北 #紓困 #防疫 #會議 #市府 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最新民調：64％民眾滿意韓國瑜被罷免 關鍵竟是這原因 - 政治 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 罷免綠議員年輕人多嗎？發起人回應了！ - 政治 高雄補選分析 她斷言：韓國瑜輔選像CPR！ - 政治 李眉蓁vs.吳益政誰票數高？黃創夏驚喊5字... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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