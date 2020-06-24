麗寶Outlet Mall因應端午連假到來，引進中部獨家星野肉肉鍋、潮州冷熱冰等餐飲生力軍，其中，在高雄要排隊2小時的星野肉肉鍋，將於24日盛大開幕，讓肉食主義者摩拳擦掌！麗寶樂園渡假區表示，疫情解封後首次連假，預估園區將湧入人潮，力拚22至23萬人次遊客。
愛吃肉的民眾有口福了！麗寶Outlet行銷部經理陳宇秀指出，在高雄需須排隊2小時才能吃到的神級鍋物，星野肉肉鍋24日正式插旗麗寶Outlet Mall，主打親民價388元起，就能享受肉品鮮蔬吃到飽。另外，有50年口碑潮州冷熱冰和文青最愛蛋定蛋塔，紛紛於3F美食街在暑假前佈局，為麗寶Outlet餐飲增添生力軍。
星野肉肉鍋推出自助吧升級進化，除了原本蔬菜依季節變換外，更增加十多款冰品、甜點、水果等無限取用，特別引進全台獨家專業棉花糖機， 24日至28日端午假期祭出雙重優惠，包括前20組客人享9折，來店用餐2大人可折抵1幼童優惠。
麗寶樂園渡假區副總經理王永豪表示，今年端午假期有4天，疫情過後，民眾將會報復性消費，由於現階段不能出國，加上全台最大馬拉灣歡慶20週年優惠等因素，福容大飯店4天連假訂房已全滿，預估渡假區將湧入20萬人潮，更有機會爆衝到22至23萬人次。
麗寶Outlet指出，叫好又叫座的「義大利節」活動持續發燒，讓民眾不用出國，也能徜徉在芬諾港、科莫湖、運河廊道等充滿義式風情購物商場中；即日起至28日止，每周六邀請專業外國舞者踩高蹺、戴面具，帶領大家熱情感受威尼斯面具嘉年華遊行。
(中時 )
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